Iachini: “Rigore? L’azione andava fermata, c’era il tocco dell’arbitro. Futuro? Ora finiamo la stagione”

“Ho un ottimo rapporto con la società viola – ha detto Beppe Iachini a Sky Sport – ho cercato di raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. I ragazzi stanno spingendo ancora, oggi non avevamo molte energie. Rigore? Non voglio giudicare però quando la palla era al limite dell’area l’arbitro l’ha toccata, l’azione andava fermata. Oggi abbiamo sbagliato troppo in uscita. Siamo migliorati nel secondo tempo, in attacco dobbiamo migliorare. Siamo stati fino a oggi la miglior difesa del campionato post gara. Non conosco il mio futuro, ora finiamo la stagione”.