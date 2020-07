Iachini polemico: “Il rigore che non ci hanno fischiato in altri campi li danno. Sulla squadra…”

A Radio Rai ha parlato piuttosto brevemente, dopo la partita pareggiata col Verona, il mister della Fiorentina Giuseppe Iachini. Queste le sue parole:

“Il potenziale rigore per noi? Siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi questi rigori li danno. Salvezza? Non facciamo calcoli, ma i ragazzi hanno mostrato di crederci fino in fondo e di essere attaccati alla maglia che portano. Siamo una delle squadre che ha tirato di più in porta dell’intero campionato”.

