Iachini: "Pioli mio amico, non faccio calcoli ma prenderei volentieri un punto"

Beppe Iachini, attuale allenatore dell'Empoli ed ex giocatore viola a La Gazzetta dello Sport ha così parlato della partita di domenica contro la Fiorentina e delle idee sbagliate che si sono fatte ne...

Beppe Iachini, attuale allenatore dell'Empoli ed ex giocatore viola a La Gazzetta dello Sport ha così parlato della partita di domenica contro la Fiorentina e delle idee sbagliate che si sono fatte nel tempo sul suo gioco. Ecco quanto detto:

"Solo Allegri ha fatto meglio di me? Casualità. Il nostro obiettivo resta quello di conquistare la salvezza. Quando ho iniziato il mio lavoro eravamo penultimi. Ora stiamo meglio in classifica, ma dobbiamo crescere. Nella mia carriera ho vinto dei campionati in piazze diverse. Eppure la panchina importante non è mai arrivata. E perché? Perché nel calcio, come nella vita, a volte ti attaccano delle etichette. Che poi sono difficili, quasi impossibili da staccare. Come per esempio per me, che sarei un difensivista. Io che ho lanciato Icardi, Dybala, Belotti ed Eder. Io che nella passata stagione ho trasformato Politano in un attaccante esterno capace di segnare più di dieci gol. Io che con una squadra piccola come l’Empoli propongo due punte vere. Il derby con la Fiorentina? Pioli è un mio amico. Abbiamo vissuto tanti anni insieme prima a Verona poi a Firenze. Mi dispiace che stia attraversando un periodo difficile. Ma la Fiorentina ha valori importanti. E un giocatore come Chiesa che è uno dei gioielli del calcio italiano. Se andremo ad affrontare i viola con presunzione faremo una brutta fine. Ma non succederà. Ho tanti giovani che hanno poca esperienza di serie A. Ma che sanno ascoltare i consigli giusti. Alla fine un punto lo prenderei volentieri. Però noi andiamo per giocare. Con umiltà, ma con la voglia di dimostrare che questa squadra, giovanissima, sta crescendo in fretta. Di sicuro non faremo calcoli".