Iachini: "Ormai sono un tifoso viola, Bernardeschi è come Dybala, bisogna avere pazienza con lui"

Con i giovani serve pazienza e la Fiorentina ne devo avere con Bernardeschi. Adesso tutti con Sousa

L'ex tecnico di Palermo e Udinese, ed ex calciatore della Fiorentina negli anni 90 Giuseppe Iachini, ha commentato a Radio Toscana il momento viola ma anche la crescita di Bernardeschi: "E' un momento complicato ma ora è tempo di stare tutti a fianco di Paulo Sousa, io anche devo farlo dato che la Fiorentina mi è rimasta nel cuore e ormai faccio parte del popolo dei tifosi viola. Il momento di Bernardeschi? Ci vuole pazienza con lui, noi a Palermo l'abbiamo avuta con Dybala nei suoi primi anni e poi abbiamo visto i risultati, con i giovani la pazienza è molto importante"