Queste le parole rilasciate da Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina al Corriere dello Sport: “Stiamo vivendo un periodo complicato per tutti, è normale essere preoccupati ma se tutti seguiremo le regole ne usciremo. Sono molto fiero dell’iniziativa presa dalla Fiorentina con la campagna “FORZA E CUORE” per aiutare gli ospedali fiorentini che stanno combattendo questo virus, anzi invito tutti a donare. Calciatori positivi al Coronavirus? I nostri per fortuna ad ora stanno bene, qualcuno ha avvertito qualche sintomo ma in poco tempo esso è svanito. Ogni calciatore per restare in forma ha un suo programma casalingo da seguire. Europeo rinviato al 2021? Non penso ci fosse un’alternativa se si vuole finire il campionato. Ora bisogna superare la crisi sanitaria poi al calcio penseremo dopo. Play off? È una soluzione che valuteranno le istituzioni con le varie società, tutto sarà fatto in base all’evoluzione della pandemia, non mi sento di escludere nulla. Ribery? Siamo in continuo contatto con tutti. Commisso? L’ho sentito, è davvero vicino alla squadra e a tutta la città ed ai tifosi. Si vede anche dalla campagna che sta facendo quando tiene all’Italia ed a Firenze, è importante che ognuno di noi aiuti”.