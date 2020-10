Iachini conferma il 3-5-2, rientra Pezzella, Amrabat ancora regista. Ballottaggio in avanti

Ottime notizie quelle che provengono da German Pezzella, da oggi ricomincerà a lavorare insieme ai suoi compagni. Possibile quindi la sua presenza già dall’inizio contro lo Spezia domenica. In difesa poi ci saranno Milenkovic e Caceres con Martinez Quarta che partirà dalla panchina. Iachini va nuovamente verso il 3-5-2. Lirola prenderà il posto di Chiesa, Bonaventura in mezzo e Castrovilli. Ancora una volta ruolo da regista per Amrabat. Gaetano sembra aver recuperato dalla brutta botta subita contro la Samp al Franchi. In avanti ci sarà Ribery, verso una maglia da titolare ancora Kouame ma Vlahovic se la gioca. Partirà dalla panchina Cutrone. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, D. NICCOLINI: “RICORDO QUANDO BAGGIO VENIVA A CASA MIA. DOMENICA PER ME È UNA GARA MOLTO SPECIALE”