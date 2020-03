Beppe Iachini, tecnico viola, è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita: “Abbiamo provato in tutte le maniera a vincere la partita, come è nella nostra mentalità. I ragazzi hanno fatto una buona gara, considerando le porte chiuse e il valore degli avversari che avevamo davanti. Abbiamo avuto le nostre chance, abbiamo fatto un buon possesso palla ma a volte ci è mancata la giocata decisiva. Bravo il loro portiere.

Tanti attaccanti? Sì, volevo forzare la partita: stavamo avendo un buon palleggio e abbiamo cercato di aumentare il peso offensivo per poterla vincere. Non ci siamo riusciti ma l’atteggiamento del gruppo è stato buono, ora andiamo avanti: il percorso continua.

Ribery? Siamo tutti felici di averlo riabbracciato: adesso seguiremo le direttive dello staff medico perché recuperi nella maniera a migliore. È un giocatore importante d è un esempio per i giovani.

Coronavirus? Abbiamo vissuto una settimana difficile, si è parlato di tutto meno di quella che era la prestazione che dovevamo fare: così viene minata la concentrazione. Anche se c’è dispiacere per le persone che stanno male o hanno problemi economici per la situazione di ora, noi possiamo solo augurare il meglio a tutti e a fare il nostro lavoro. Ci sono gli organi predisposti per capire cosa si deve fare.

Incertezze sul calendario? Si tratta di situazioni particolari, serve una linea chiara nei prossimi giorni, nell’interesse del mondo del calcio e dei tifosi. Non avere i tifosi vicino a noi è penalizzante. Ci tenevamo oggi a vincere per dedicare la partita ad Astori: dovremo sempre ricordarci di lui tutte le volte che scenderemo in campo a Udine, anche se lo portiamo sempre nel nostro cuore”.