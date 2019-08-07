I viola pronti a versare 12 mln al Bologna per Pulgar. Il cileno chiede 2 mln di ingaggio, già domani le visite?

Secondo quanto riporta un portale cileno, Erick Pulgar è ad un passo da lasciare il Bologna, destinazione Firenze. La Fiorentina è pronta a versare 12 milioni di euro nelle casse degli emiliani, prezz...

Secondo quanto riporta un portale cileno, Erick Pulgar è ad un passo da lasciare il Bologna, destinazione Firenze. La Fiorentina è pronta a versare 12 milioni di euro nelle casse degli emiliani, prezzo della clausola rescissoria. Pulgar avrebbe chiesto ai viola un ingaggio pari a 2 milioni. Già domani il classe '94 potrebbe sottoporsi alle visite mediche.