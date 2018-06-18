I tifosi del Napoli a Chiesa: "Quando vieni a Napoli?" Ed il ragazzo....

Non è passata inosservata la presenza a Capri in vacanza di Federico Chiesa. Ogni sera, ad ogni appuntamento pubblico, il giocatore viola è stato subissato di richieste di foto e autografi, così come...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2018 12:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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