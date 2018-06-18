I tifosi del Napoli a Chiesa: "Quando vieni a Napoli?" Ed il ragazzo....
Non è passata inosservata la presenza a Capri in vacanza di Federico Chiesa. Ogni sera, ad ogni appuntamento pubblico, il giocatore viola è stato subissato di richieste di foto e autografi, così come...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 12:44
Non è passata inosservata la presenza a Capri in vacanza di Federico Chiesa. Ogni sera, ad ogni appuntamento pubblico, il giocatore viola è stato subissato di richieste di foto e autografi, così come accaduto ieri al Ristorante Villa Verde, uno di quelli più rinomati. Ieri erano presenti molti tifosi del Napoli che ci hanno provato: "Quando vieni al Napoli?". Le domande però sono state schivate col sorriso dal 25 viola, che, almeno per un altro anno, rimarrà a Firenze.