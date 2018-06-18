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I tifosi del Napoli a Chiesa: "Quando vieni a Napoli?" Ed il ragazzo....

Non è passata inosservata la presenza a Capri in vacanza di Federico Chiesa. Ogni sera, ad ogni appuntamento pubblico, il giocatore viola è stato subissato di richieste di foto e autografi, così come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 12:44
I tifosi del Napoli a Chiesa: "Quando vieni a Napoli?" Ed il ragazzo.... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Non è passata inosservata la presenza a Capri in vacanza di Federico Chiesa. Ogni sera, ad ogni appuntamento pubblico, il giocatore viola è stato subissato di richieste di foto e autografi, così come accaduto ieri al Ristorante Villa Verde, uno di quelli più rinomati. Ieri erano presenti molti tifosi del Napoli che ci hanno provato: "Quando vieni al Napoli?". Le domande però sono state schivate col sorriso dal 25 viola, che, almeno per un altro anno, rimarrà a Firenze.

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