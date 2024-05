I tifosi del Cagliari omaggiano Ranieri: “Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister!”

“Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister!”. Con questo striscione il pubblico di Cagliari ha voluto omaggiare Claudio Ranieri dopo la salvezza del club e la decisione del tecnico di lasciare i rossoblù dopo aver condotto la nave in porto. La squadra, scesa in campo per l’allenamento pomeridiano, è stato accolto da diverse migliaia di tifosi che hanno voluto ringraziare il tecnico facendogli dono di una maglia celebrativa raffigurante la sua immagine a Reggio Emilia. Lo riporta TMW.

Tu che chiamale se vuoi… EMOZIONI 👏🏼❤️💙 pic.twitter.com/PKLJCjIyek — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 22, 2024

