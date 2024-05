Cm.com annuncia: “Il Milan ha comunicato l’esonero a Pioli. Con la Salernitana l’ultima da allenatore rossonero”

Il Milan e Stefano Pioli si diranno addio tra poche settimane, ormai non ci sono più dubbi. La società rossonera ha preso la sua decisione definitiva, non proseguirà il rapporto con il tecnico emiliano e avrà un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione.

La notizia dell’esonero era nell’aria già da settimane, ma oggi il Milan ha fatto un passo concreto: la dirigenza rossonera ha comunicato a Pioli la volontà di non proseguire il rapporto lavorativo, chiudendolo con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto (30 giugno 2025). Dunque, per Pioli la partita con la Salernitana di sabato 25 maggio sarà l’ultima sulla panchina rossonera. A San Siro avrà l’occasione di salutare i tifosi del Milan, pronti a omaggiare anche altri due partenti eccellenti come Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Sembra quindi essere definitivamente esploso il domino delle panchine di Serie A. Solamente qualche ora fa, Fabrizio Romano ha confermato l’imminente arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Adesso, è arrivata anche l’ufficialità dell’esonero di Pioli, che verrà sostituito da Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma ha già dato il suo ok all’offerta dei rossoneri, un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Pioli invece, risolta anche la vicenda buonuscita, potrà valutare le possibilità per il proprio futuro: il Napoli in prima fila, ma attenzione anche alle possibilità Bologna e Fenerbahce. Insomma, il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato. Lo riporta Calciomercato.com.

THIAGO MOTTA VERSO LA JUVENTUS