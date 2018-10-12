I talenti viola valgono 300 milioni, da Benassi a Simeone, se venissero venduti ecco quanto guadagnerebbe la Fiorentina

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport Stadio, dall'Atletico Madrid al PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Juventus. La Fiorentina non vuole vendere nessuno e ha sempre detto no...

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport Stadio, dall'Atletico Madrid al PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Juventus. La Fiorentina non vuole vendere nessuno e ha sempre detto no a questi club. Indiscutibilmente, però, offerte indecenti farebbero vacillare gli uomini mercato gigliati: 15-20 milioni per Biraghi, Vitor Hugo e Benassi, 40-45 per Veretout e Milenkovic, 50-60 per Simeone, 80-100 per Chiesa. Ma ci sono anche i giovani Catrovilli, che può valere 8 milioni, Hancko, che ne può valere 10, e Sottil, sulla stessa linea dello slovacco. Per un totale di oltre 300 milioni. Per no parlare di Lafont, che tutti si augurano si il top nel proprio ruolo nel futuro.