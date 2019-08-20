I legali della Fiorentina e il procuratore di Ribery limano i dettagli, acquisto viola vicinissimo

La Fiorentina e Ribery continuano a trattare: avanti tutta, con la volontà reciproca di definire ogni cosa già in queste ore. Anche nella giornata di oggi sono da registrare contatti continui seguiti...

La Fiorentina e Ribery continuano a trattare: avanti tutta, con la volontà reciproca di definire ogni cosa già in queste ore. Anche nella giornata di oggi sono da registrare contatti continui seguiti a quelli di ieri, che hanno portato le parti ad accelerare. In questo momento sono al lavoro i legali delle due parti per risolvere gli aspetti contrattuali. Sono in via di definizione quelle problematiche fiscali e quelle legate all'ingaggio del fisioterapista che rappresentavano gli ultimi ostacoli all'accordo finale. Insomma, tutto procede per il meglio. La Fiorentina si prepara al grande colpo.

GianlucaDiMarzio.com