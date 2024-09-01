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I laziali omaggiano il nuovo giocatore viola con uno striscione: "Noi vogliamo 11 Danilo Cataldi"

Il nuovo centrocampista gigliato è stato salutato da un bello striscione esposto ieri sera in Curva Nord dai suoi ex tifosi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 14:05
I laziali omaggiano il nuovo giocatore viola con uno striscione: "Noi vogliamo 11 Danilo Cataldi" -
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I tifosi della Lazio hanno omaggiato l'ex centrocampista biancoceleste passato da pochi giorni in viola con uno striscione apparso ieri sera in curva in occasione di Lazio-Milan terminata con un pareggio. I tifosi non dimenticano il nuovo acquisto viola che ha vissuto una vita con la maglia della Lazio e in cui hanno sempre visto l'emblema della "lazialità". Lo striscione recita: "Noi vogliamo 11 Danilo Cataldi".

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