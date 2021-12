I giornali puniscono Berardi contro la Fiorentina: “Partita peggiore dell’anno, fa sceneggiata”

Come riporta TMW, nel 2-2 contro la Fiorentina, una delle sue più caldi e possibili destinazioni future, Domenico Berardi “e’ protagonista per i due colpi presi da Biraghi a centrocampo ma resta troppo fuori dal gioco con 17 palle perse”, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. 5 per Il Corriere dello Sport che definisce quella dell’Artemio Franchi come “una delle sue peggiori gare giocate”. Nessuna sufficienza, se non per Il Corriere della Sera, mentre per Tuttomercatoweb.com, Berardi è “meno brillante del solito, si fa male in avvio in un contrasto aereo con Biraghi e sembra risentire di questo colpo per il prosieguo della partita. Acciaccato”.

Tuttomercatoweb 5.5

La Gazzetta dello Sport 5.5

Tuttosport 5.5

Il Corriere dello Sport 5

Il Corriere della Sera 6

La Repubblica 5.5

