I giornali incoronano Ikonè: “Guizzo da campione, fa impazzire Tomori e Theo Hernandez”

Una grande partita quella giocata da Ikonè contro il Milan, il giocatore francese ha fatto la giocata determinante per arrivare al vantaggio della Fiorentina su rigore. Ecco i voti dati dai quotidiani questa mattina con il commento:

La Nazione: Voto 7: “Incrocia Theo e poi Tomori: non è semplice ma se la cava bene. Conquista il rigore che apre la partita”

La Gazzetta dello Sport: Voto 7: “Allergico al cinismo: una palla gol, sprecata. Il rigore però è tutto suo, palla al piede dà fastidio”



Il Corriere dello Sport: Voto 8: “Per un tempo tiene “basso” Hernandez e, dopo averci provato con verve nel primo tempo, il guizzo da campione lo trova prima andando via in corsa su Tomori e poi facendosi affondare dal difensore inglese in area di rigore. Gara coi fiocchi”

Tuttosport: Voto 6,5: “Crea presupposti, senza concretizzare. Fino a quando non incoccia nelle gambe di Tomori per il rigore”

