I giocatori della Fiorentina hanno lasciato l'ospedale di Careggi dopo il comunicato su Bove

Biraghi, Martinez Quarta, Mandragora, Terracciano, Dodo e Ranieri avevano raggiunto Bove in ospedale per stare vicino al giocatore

Dopo il comunicato della Fiorentina, con cui si sono apprese le prime notizie sulle condizioni di Bove, i giocatori viola hanno lasciato l'ospedale di Careggi, dove il centrocampista classe 2002 resta sedato farmacologicamente. Nelle scorse ore, infatti, tanti compagni si erano recati in ospedale per stringersi vicino a Bove, che nel corso del primo tempo tra Fiorentina e Inter ha subito un malore.

Ricordiamo che il calciatore si è accasciato per una crisi epilettica, prima di patire un arresto cardiaco in ambulanza. I medici valuteranno le condizioni dell'ex Roma nelle prossime 24 ore.

IL POSSIBILE RECUPERO DI FIORENTINA-INTER

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