I dettagli della cessione a Commisso, 170 milioni il prezzo, tra domani e venerdì l'annuncio ufficiale
Alle 15 Commisso e Barone hanno raggiunto in fretta lo studio legale Bonelli Erede, in cui è socio l’avvocato Montagna che cura gli interessi dei Della Valle. Ora è soltanto una questione burocratica....
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 10:52
Alle 15 Commisso e Barone hanno raggiunto in fretta lo studio legale Bonelli Erede, in cui è socio l’avvocato Montagna che cura gli interessi dei Della Valle. Ora è soltanto una questione burocratica. L’accordo tra le parti è su tutto, compreso il prezzo, intorno ai 170 milioni di euro. Oggi verranno preparati i documenti e tra domani e venerdì dovrebbe essere annunciato il closing.
Corriere della Sera