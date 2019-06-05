I dettagli della cessione a Commisso, 170 milioni il prezzo, tra domani e venerdì l'annuncio ufficiale

Alle 15 Commisso e Barone hanno raggiunto in fretta lo studio legale Bonelli Erede, in cui è socio l’avvocato Montagna che cura gli interessi dei Della Valle. Ora è soltanto una questione burocratica....

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2019 10:52

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