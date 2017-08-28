I dettagli del nuovo acquisto viola Laurini. Due milioni di euro la cifra per il riscatto obbligatorio
Una trattativa nata solo questa mattina, Corvino chiude per un terzino destro. Francese, classe 89 arriva dell'Empoli per 2 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 13:48
Una trattativa lampo, iniziata in tarda mattina e conclusasi proprio in questi istanti. E' Vincent Laurini il nuovo rinforzo della Fiorentina di Pioli. Attraverso il proprio account Twitter, l'Empoli ha ufficializzato “di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto le prestazioni di Vincent Laurini alla Fiorentina”. Operazione da 2 milioni di euro complessivi, con l’obbligo di riscatto che non è vincolato da nessuna condizione.
Gianlucadimarzio.com