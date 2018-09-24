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I convocati di Pioli per l'Inter, non parte per Milano Sottil, ci sono Thereau e Vlahovic

Questi i convocati di Stefano Pioli per la partita contro l'inter, partita in programma alle ore 21 domani a San Siro:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes E...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 16:19
I convocati di Pioli per l'Inter, non parte per Milano Sottil, ci sono Thereau e Vlahovic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Pioli
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Questi i convocati di Stefano Pioli per la partita contro l'inter, partita in programma alle ore 21 domani a San Siro:

Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic.

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