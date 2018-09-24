I convocati di Pioli per l'Inter, non parte per Milano Sottil, ci sono Thereau e Vlahovic
Questi i convocati di Stefano Pioli per la partita contro l'inter, partita in programma alle ore 21 domani a San Siro:Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes E...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 16:19
Questi i convocati di Stefano Pioli per la partita contro l'inter, partita in programma alle ore 21 domani a San Siro:
Benassi, Biraghi, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic.