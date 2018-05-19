I convocati di Mancini per l'Italia, c'è Chiesa. Fuori De Rossi, dentro Balotelli

La Figc ha comunicato la lista dei primi convocati del neo ct Roberto Manciniper le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Tornano Mario Balotelli e Simone Zaza, assente invece Daniele De...

A cura di Redazione Labaroviola 19 maggio 2018 19:28

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