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I convocati di Mancini per l'Italia, c'è Chiesa. Fuori De Rossi, dentro Balotelli

La Figc ha comunicato la lista dei primi convocati del neo ct Roberto Manciniper le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Tornano Mario Balotelli e Simone Zaza, assente invece Daniele De...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2018 19:28
I convocati di Mancini per l'Italia, c'è Chiesa. Fuori De Rossi, dentro Balotelli -
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La Figc ha comunicato la lista dei primi convocati del neo ct Roberto Manciniper le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Tornano Mario Balotelli e Simone Zaza, assente invece Daniele De Rossi.

Prima chiamata per Emerson Palmieri, Baselli, Mandragora, Berardi e Caldara, ecco l'elenco completo:

Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino);

Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);

Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).

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