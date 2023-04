I convocati dell’Atalanta: Gasperini recupera Koopmeiners. Ma perde Pasalic, assente anche Lookman

L’Atalanta ha reso nota la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida contro la Fiorentina. Confermate le assenze di Ruggeri, Hateboer, Lookman e Pasalic, che Gasperini sperava di recuperare. C’è in lista Koopmeiners, probabilmente per la panchina.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Bernasconi, Demiral, Djimsiti, Maehle, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

: de Roon, Ederson, Koopmeiners, Muhameti.

Attaccanti: Boga, Hojlund, Muriel, Zapata.

SE LA FIORENTINA VINCESSE LA CONFERENCE OLTRE IL SETTIMO POSTO, NESSUNA ITALIANA IN CONFERENCE