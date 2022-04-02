I convocati della Fiorentina per l'Empoli, non ci sono nè Odriozola e nè Bonaventura. C'è Piatek
Si torna finalmente in campo domani con la Fiorentina che sfiderà l'Empoli allo stadio Franchi di Firenze, i convocati viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 16:40
Dopo l'annuncio del doppio forfait in conferenza stampa da parte di Vincenzo Italiano, è stata diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida contro l'Empoli in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Franchi
https://www.labaroviola.com/italiano-cabral-giochera-bonaventura-e-odriozola-non-ci-saranno-solo-2-giorni-per-prepararla/171077/