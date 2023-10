I convocati della Fiorentina per la Lazio: tornano Biraghi e Bonaventura, si rivede anche Mina. Assente Kayode

Diramata la lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Lazio in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Italiano ritrova Bonaventura e Biraghi dopo l’assenza in Conference League e perde Kayode, che ne avrà per qualche settimana dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Cukaricki. Torna Jerry Mina, dopo il lungo infortunio rimediato a settembre con la propria nazionale

