I Commisso nuovi Zamparini: Vanoli undicesimo allenatore negli ultimi 7 anni, nessuno fa peggio

La Fiorentina è la squadra di Serie A che ha cambiato più allenatori dal 2019 davanti a Genoa, Cagliari e Torino.

Quello di Fabio Grosso, esonerato dopo tre giornate, è il secondo esonero più veloce negli ultimi dieci anni. Della Fiorentina fece meglio - o peggio, a seconda dal punto di vista dal quale la si voglia interpretare - solo il Palermo, che nel 2016/17 cacciò dopo sole due giornate Ballardini per ripiegare su De Zerbi. E di chi poteva essere quella decisione se non di Maurizio Zamparini. Eppure la famiglia Commisso, a giudicare dagli staff tecnici passati a Firenze negli ultimi anni, sta pian piano prendendo la stessa fama di ‘mangia allenatori’ che aveva il vulcanico presidente rosanero.

Vanoli undicesimo allenatore in 7 anni

Con la nomina di Paolo Vanoli, che torna dopo tre mesi in sella alla panchina della Fiorentina, fanno undici allenatori nei sette anni di presidenza Commisso. Quattro di questi si successero nei primi due anni: Montella - che iniziò il suo mandato bis a Firenze con i Della Valle - venne sostituito da Iachini, poi fu il turno di Prandelli poi ancora con Iachini. Nell’estate del 2021 venne nominato Gattuso, il quale non ricucì neanche ad iniziare la stagione per divergenze che emersero dopo pochissimi giorni dalla sua nomina e che lo portarono a dimettersi. Ne seguì l’unico vero periodo di stabilità, quello che diede Vincenzo Italiano tra il 2021 e il 2024 (il solo allenatore della Fiorentina di Commisso a durare più di una stagione). L’anno 2024/25 fu poi la volta di Palladino, che si dimise al termine della stagione per lasciar posto a Pioli. Il resto, come si suol dire, è storia nota, con l’avvicendamento Vanoli-Grosso-Vanoli andato in scena negli ultimi mesi.

Nessuno fa peggio tra le attuali 20 di Serie A

Un dato che pone la Fiorentina in testa alla poco invidiabile classifica di squadra ad aver cambiato più allenatori dal 2019 ad oggi tra tutti gli attuali 20 club di Serie A. Ci va vicino il Genoa che si ferma a 10, mentre completano il podio Cagliari e Torino, che si beccano con 9 un ex equo terzo posto. Non un primato di cui andar fieri.

Allenatori cambiati dalle 20 di Serie A dal 2019 ad oggi

Atalanta: 4

Bologna: 4

Cagliari: 9

Como: 5

Fiorentina: 11

Frosinone: 7

Genoa: 10

Inter: 3

Juventus: 7

Lazio: 6

Lecce: 7

Milan: 6

Monza: 8

Napoli: 8

Parma: 8

Roma: 6

Sassuolo: 5

Torino: 9

Udinese: 7

Venezia: 7

Lo riporta tuttomercatoweb.com