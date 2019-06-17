Hellas Verona, il mister Juric vuole Giovanni Simeone della Fiorentina
Secondo quanto riporta La Nazione, Giovanni Simeone è il primo obbiettivo nella lista del suo ex allenatore nel Genoa, Juric, attualmente sulla panchina del Verona. Negli scorsi giorni era stato accos...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 09:17
Secondo quanto riporta La Nazione, Giovanni Simeone è il primo obbiettivo nella lista del suo ex allenatore nel Genoa, Juric, attualmente sulla panchina del Verona. Negli scorsi giorni era stato accostato anche al club del Sassuolo.