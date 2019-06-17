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Hellas Verona, il mister Juric vuole Giovanni Simeone della Fiorentina

Secondo quanto riporta La Nazione, Giovanni Simeone è il primo obbiettivo nella lista del suo ex allenatore nel Genoa, Juric, attualmente sulla panchina del Verona. Negli scorsi giorni era stato accos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 09:17
Hellas Verona, il mister Juric vuole Giovanni Simeone della Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta La Nazione, Giovanni Simeone è il primo obbiettivo nella lista del suo ex allenatore nel Genoa, Juric, attualmente sulla panchina del Verona. Negli scorsi giorni era stato accostato anche al club del Sassuolo.

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