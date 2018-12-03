Guido Magherini:"I ragazzi della curva, non finirò mai di ringraziarli per il ricordo di Ricky"

Guido Magherini, padre di Riccardo, ex giocatore della Primavera della Fiorentina scomparso, a cui è stata dedicata la coreografia di sabato in Curva Fiesole ha parlato della sentenza choc della Cassa...

Guido Magherini, padre di Riccardo, ex giocatore della Primavera della Fiorentina scomparso, a cui è stata dedicata la coreografia di sabato in Curva Fiesole ha parlato della sentenza choc della Cassazione di Roma: "Firenze si è dimostrata di un livello superiore a Roma. Perché Roma ha cancellato la sentenza di Firenze, ha fatto capire a tutti che i giudici di Roma contano di più e sono superiori a quelli di Firenze. Andremo fino in fondo a questa storia, statene certi. Andremo avanti, queste cose qua non le dimenticheremo, fino a che avremo l'ultima goccia di sudore. Noi non ci stiamo a gettare la spugna, ma rispettiamo le sentenze. Riccardo era uno che trasmetteva amore sempre. Coreografia? La Fiesole ci ha lasciato commossi, quando arriva Juve la Fiesole crea sempre qualche coreografia importante, ma stavolta l'ha dedicato a qualcosa di molto brutto. Questa é Firenze, e io non smetterò mai di ringraziarli. Hanno dimenticato la partita e hanno dedicato la coreografia a Riccardo. Una cosa che mi ha fatto dispiacere è che La Nazione non ha riportato niente della coreografia a favore di Riccardo. Tempi? Non saprei dire. Riccardo è morto perché era sballato quella sera, questa è la sentenza che la Cassazione ha fatto sua. Noi ricorreremo alla Corte dei Diritti Umani di Strasburgo. Sono cose molto lunghe ma non ci fermiamo. Vogliamo dare a Riccardo quella pulizia che gli hanno tolto".

Radio Bruno Toscana