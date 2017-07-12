È guerra tra la Fiorentina e la Juventus per Bernardeschi, la società bianconera vuole offrire solo 30 milioni

Secondo quanto riporta la Gazzetta, Corvino prima di cedere Bernardeschi vuole presentare ai tifosi viola un grande colpo

Continua la trattativa tra Juventus e Fiorentina per Bernardeschi. C’è più di una decina di milioni che balla tra richiesta di 40 più dieci e l’offerta di 30 più cinque la lotta è sui bonus. Le parti troveranno un punto d’incontro. La Fiorentina tergiversa anche perché non vorrebbe cedere il suo gioiello prima di presentare un acquisto degno alla tifoseria, già sul piede di guerra. In questo quadro, forse Bernardeschi non andrà subito in ritiro con i viola. Oggi Beppe Bozzo vedrà Corvino per portare avanti la trattativa. Così riporta la Gazzetta dello Sport.