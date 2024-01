“Gudmundsson vale più di 30 milioni, fa la differenza. Fiorentina non potrebbe fare scelta più giusta”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l’ex calciatore e allenatore Claudio Onofri. Queste le sue dichiarazioni: “Gudmundsson è un giocatore a cui non puoi dare un ruolo fisso. Gira in ogni parte del campo, dalla difesa all’attacco, per aiutare la squadra. Adesso rispetto alle passate stagione quando ti salta l’uomo ti crea quasi sempre delle occasioni pericolose. Lui vale di più di 30 milioni visto quello che sta facendo ora. E’ un giocatore che ti fa la differenza. Per portarlo via da Genova c’è bisogno di un investimento importante, ma se la Fiorentina decidesse di acquistarlo non potrebbe fare cosa più giusta”.

