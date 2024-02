Gudmundsson: “Sono felice di essere rimasto al Genoa, ma gli ultimi giorni di mercato sono stati strani”

L’obbiettivo numero uno della Fiorentina nel mercato di Gennaio Albert Gudmundsson ha rilasciato un intervista su Dazn, tra i tanti temi toccati anche quello degli ultimi giorni di mercato, queste le sue parole: “Quando Gilardino mi ha abbracciato a fine mercato mi domandavo perché lo sta facendo? Visto che è stato un abbraccio molto intenso, durante la colazione non ci avevo pensato poi ho letto le dichiarazioni e ho capito, gli ultimi giorni di mercato sono stati strani ma sono molto felice di essere rimasto al Genoa, qui mi sento molto bene e sento di non aver raggiunto ancora tutti gli obbiettivi stagionali, sono molto motivato per concludere la stagione nel migliore dei modi”

