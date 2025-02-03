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Gudmundsson segna e Palladino sorride: il calo nella ripresa l’aveva già previsto. Due gol margine rassicurante

Solo una volta negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha conquistato più punti dopo 22 partite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 07:49
Gudmundsson segna e Palladino sorride: il calo nella ripresa l’aveva già previsto. Due gol margine rassicurante -
Rassegna Stampa
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Il vantaggio consente alla Fiorentina di coprirsi e ripartire. Quando Miretti perde un pallone banale e Gosens fugge per innescare il raddoppio di Gudmundsson, Palladino probabilmente sorride perché immagina il calo della ripresa, fisico e anche mentale. Due gol sembrano un margine abbastanza rassicurante.

E in effetti è sufficiente perché, nonostante si percepisca la paura viola, il Genoa ci mette tanta grinta ma poca qualità e, nonostante un numero maggiore di tiri complessivi, angoli e possesso palla, non costruisce abbastanza per pareggiare. Solo una volta negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha conquistato più punti dopo 22 partite: dato da ricordare anche quando si evidenziano le difficoltà dell'ultimo periodo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-non-malata-ma-debilitata-servono-i-nuovi-volta-ora-a-palladino/287389/

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