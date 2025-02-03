Gudmundsson segna e Palladino sorride: il calo nella ripresa l’aveva già previsto. Due gol margine rassicurante
Solo una volta negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha conquistato più punti dopo 22 partite
Il vantaggio consente alla Fiorentina di coprirsi e ripartire. Quando Miretti perde un pallone banale e Gosens fugge per innescare il raddoppio di Gudmundsson, Palladino probabilmente sorride perché immagina il calo della ripresa, fisico e anche mentale. Due gol sembrano un margine abbastanza rassicurante.
E in effetti è sufficiente perché, nonostante si percepisca la paura viola, il Genoa ci mette tanta grinta ma poca qualità e, nonostante un numero maggiore di tiri complessivi, angoli e possesso palla, non costruisce abbastanza per pareggiare. Solo una volta negli ultimi dieci anni la Fiorentina ha conquistato più punti dopo 22 partite: dato da ricordare anche quando si evidenziano le difficoltà dell'ultimo periodo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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