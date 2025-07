Gudmundsson: “Pioli allenatore di livello. Il processo? Chiudere la vicenda mi toglierà un peso dalle spalle”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, si è soffermato sul suo processo e sull’incontro con Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Per quanto riguarda il mio processo credo che sarà tutto risolto entro quest’anno. Non sono preoccupato, perché ho già vinto in primo grado. La mia vita va avanti, devo concentrarmi sul calcio, sulla mia famiglia e sui miei amici. Ma ovviamente chiudere la vicenda mi toglierà un peso dalle spalle. In primo grado è uscito cos’è successo davvero quella notte quindi sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio”.

Pioli? Ho conosciuto Pioli, ci ho parlato ma preferisco tenere la nostra conversazione tra di noi. Quello che posso dirvi è un grande allenatore, ha giocato e allenato ad alto livello, quindi sono convinto che faremo una grande stagione. E’ uno molto aperto al dialogo con i giocatori, quindi questo mix tra una grande persona e un grande allenatore, con una carriera top, è perfetto”. Lo riporta TMW.