Gudmundsson non convocato per Genoa-Reggiana di Coppa Italia per "febbre", c'è la Fiorentina dietro?

Albert Gudmundsson non è stato convocato per la partita ufficiale del Grifone, il match di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana, ufficialmente per una febbre come rivelato da l'AD del club rossoblù Blazq...

Albert Gudmundsson non è stato convocato per la partita ufficiale del Grifone, il match di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana, ufficialmente per una febbre come rivelato da l'AD del club rossoblù Blazquez. Lo stesso Blazquez che stamattina ha rivelato che Gudmundsson vuole venire a giocare nella Fiorentina ma che il Genoa non lo stia cedendo per mancanza di sostituti validi. Così dopo che non si era allenato per un problema all'adduttore adesso Gudmundsson salta il primo impegno ufficiale per una febbre, facendo pensare che dietro le assenze del calciatore ci sia in realtà il calciomercato e la Fiorentina, o perché no un tentativo del giocatore di forzare la mano per venire a Firenze. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina

AD DEL GENOA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/blazquez-gudmundsson-ci-ha-detto-che-vuole-andare-alla-fiorentina-ma-in-questo-momento-non-vogliamo-cederlo/263563/