Gudmundsson? La forma fisica non convince e Palladino può optare per Beltran dal 1’
La Fiorentina in questo momento ha bisogno della miglior versione di Gud
La Fiorentina in questo momento ha bisogno della miglior versione di Albert Gudmundsson; la stessa versione vista lo scorso 22 settembre al suo esordio in maglia viola quando segnò una doppietta nella sfida contro la Lazio. L'islandese, a causa degli infortuni, ha collezionato fin qui soltanto 8 presenze, e forse proprio lo stop di 45 giorno è una delle cause della versione non brillante di Gudmundsson, e dall'altra parte c' un Beltran in grandissima forma pronto a vestire una maglia da titolare.
Nelle scelte del tecnico viola, ciò che conta di più, sono la condizione fisica e la spinta mentale; e per quando riguarda Gudmundsson, qualche perplessità sulla condizione fisica c'è, ma non su quella mentale. L'islandese infatti ha dimostrato di non farsi mai condizionare dalle emozioni; positive o negative che siano.
Gudmundsson ha bisogno di riprendersi un posto da protagonista, e la partita col Napoli di questa sera è un'ottima occasione; da subentrato o titolare non fa la differenza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.
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