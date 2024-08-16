Gudmundsson è in viaggio verso Firenze, questa mattina visite mediche e poi firma sul contratto

Albert Gudmundsson day. Oggi è il giorno che vedrà il giocatore islandese diventare ufficialmente della Fiorentina

Albert Gudmundsson è della Fiorentina. Nella giornata di ieri il Genoa ha dato il via libera per l'arrivo del giocatore islandese che in questi minuti sta raggiungendo Firenze per le visite mediche e la conseguente firma sul contratto. Si tratta di un'operazione di 25 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni, il calciatore firmerà per 4 anni più 1 anno di bonus.

TESSMANN FUORI DAL PROGETTO VENEZIA

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