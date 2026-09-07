Gudmundsson decisivo all’esordio, Lazio capolista. Dopo Piccoli, un altro ex Fiorentina in gol

L'islandese entra dalla panchina e firma nel finale il gol del definitivo 2-1: debutto da protagonista con la maglia biancoceleste dopo l'addio alla Fiorentina

Dopo Piccoli a Bologna, anche Gudmundsson. L'attaccante islandese firma il gol decisivo all'esordio con la Lazio e regala ai biancocelesti la vittoria a Udine.

Nel giro di pochi giorni, due giocatori che hanno vestito la maglia della Fiorentina si sono presi la scena con gol pesanti. Una coincidenza che non può passare inosservata a Firenze.

L'islandese ha bagnato il suo esordio con la Lazio nel modo migliore possibile, entrando nel finale della sfida di Udine e trovando il gol che ha deciso la partita. Una rete dal peso specifico enorme, arrivata proprio quando la gara sembrava indirizzata verso il pari. Gudmundsson ha sfruttato l'occasione e con un gran gol di testa ha immediatamente lasciato il segno con la nuova maglia. Per lui non poteva esserci debutto migliore: gol decisivo, vittoria e Lazio ancora capolista.