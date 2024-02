Gudmundsson colpo difficile ma le alternative non convincono. E se non arriva nessuno? Italiano pensa alle due punte 

La pista Gumundsson non si sta rivelando semplice. Le richieste del Genoa complicano la vita alla Fiorentina. La Nazione oggi in edicola ipotizza altri giocatori che potrebbero arrivare al suo posto sull’esterno. Torna di moda il solito Ruben Vargas, ma andrebbero riallacciati i rapporti con l’Ausburg, difficile da credere.Tempi pratici stretti per Thiago Almada, e Ramazani dell’Almeria. Gio Reyna è sfumato, visto che si è accasato al Nottingham Forrest. E allora la domanda viene spontanea, e se non venisse acquistato nessuno? L’ipotesi è tutt’altro che peregrina. In tal caso secondo il quotidiano Barak rimarrebbe, la società e il tecnico starebbero studiando un cambio modulo. Con il passaggio alle due punte come opzione più praticabile.

LEGGI ANCHE, MINA SI TRASFERISCE AL CAGLIARI