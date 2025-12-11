Gudmundsson: “Abbiamo tanti buoni rigoristi, normale volerli calciare, ma è passato. Pensiamo a vincere col Verona”

Albert Gudmundsson segna il gol partita contro la Dinamo Kiev in Conference e riporta un pò di sereno in casa Fiorentina. Queste le sue parole nel post partita ai microfoni di Sky: “La cosa importante per noi era vincere stasera, e sono contento anche per me e per il gol, anche se ancora non abbiamo fatto niente e dobbiamo uscire da questa crisi. Questa vittoria potrebbe essere un nuovo inizio per la Fiorentina, anche se ancora è troppo presto per esprimerci. Pensiamo a domenica con il focus al campionato, visto che la situazione in campionato non è delle migliori”.

Cosa è successo sabato durante il calcio di rigore?: “Abbiamo tanto buoni giocatori in grado di tirare un calcio di rigore, e contro il Sassuolo è successo questo, cioè che volevano calciare il penalty, ed è normale. E’ vero, sono io il rigorista, ma capisco che ci sia voglia di calciarlo, ma quello ormai è il passato. Ora dobbiamo guardare solamente avanti e pensare alla vittoria. Con Vanoli non c’é mai stato un problema“.