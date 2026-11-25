Guardiola: "Mi sono vergognato a rifiutare la Nazionale italiana, ma volevo riposarmi"

Il tecnico catalano ha parlato del rifiuto per il ruolo di Commissario tecnico

Pep Guardiola è tornato a parlare dell'ipotesi di guidare la panchina della Nazionale italiana, chiarendo le ragioni che lo hanno spinto a declinare la proposta.

Ospite sul canale YouTube di Romario, il tecnico catalano ha ripercorso così quel retroscena: «Per me è stato un grande onore essere preso in considerazione, provo un affetto immenso per Maldini e Leonardo. Ho provato quasi imbarazzo a rifiutare una selezione e una nazione del prestigio dell'Italia, ma avvertivo la necessità di prendermi una pausa. Se la chiamata fosse arrivata un paio d'anni prima, con ogni probabilità avrei detto di sì».

Dopo diciotto stagioni ininterrotte in panchina, Guardiola sentiva l'urgenza di staccare la spina e dedicarsi alla vita privata: «Passavo a casa appena tre giorni a settimana. È un po' come quando mangi pasta tutti i giorni e, a un certo punto, hai voglia di cambiare e mangiare un po' di carne».

Il Brasile e la gestione Ancelotti

Nel corso della chiacchierata, l'allenatore spagnolo ha espresso il suo pensiero anche sul momento complesso della Seleção e sul lavoro di Carlo Ancelotti: «Non metterò mai in discussione il suo valore». Secondo Guardiola, conquistare un campionato del mondo richiede un percorso graduale e non esistono scorciatoie immediate: «Non basta che arrivi Ancelotti — o che vengano Guardiola, Klopp o Mourinho — per sistemare due dettagli in un paio di giorni e riportare automaticamente il Brasile sul tetto del mondo». E ha concluso: «In certi casi occorre semplicemente concedere un po' più di tempo».