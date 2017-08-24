Grazie alla Fiorentina Matteo Politano ha strappato un rinnovo più ricco al Sassuolo

Voci di Fiorentina e Zenit? Il Sassuolo risponde con un rinnovo di contratto fino al 2022 per l'esterno italiano. Il ds: "Vogliamo tenerlo

Le pressioni di Fiorentina prima e Zenit San Pietroburgo poi hanno fruttato un bel contratto a Matteo Politano. Il Sassuolo ha deciso di blindarlo e di toglierlo dal mercato blindandolo con un nuovo accordo fino al 2022, molto più ricco sotto il profilo dell’ingaggio.

“Noi intendiamo tenerlo, ha detto l’ad del neroverde, Giovanni Carnevali, vale per lui come per gli altri. Ci siamo dati la linea della continuità, confermando l’ossatura dell’organico”.

Corriere dello Sport