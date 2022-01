Graziani: ”Vlahovic? Oggi sono i calciatori a dettare le regole, Fiorentina messa alle strette”

Prende la parola Ciccio Graziani, che in un post su Facebook ha parlato dell’addio di Vlahovic alla Fiorentina. Ecco le sue parole: ”Oggi i calciatori dettano le regole e mettono le società nelle condizioni di andar contro anche a dei principi. Vlahovic? Da solo non ti porta lontano, c’è anche l’apporto di tutta la squadra. Non ha più dei procuratori dietro: ha un’industria. Ci si sono buttati tutti dietro perché hanno sentito l’odore dei soldi. La società voleva arrivare a giugno ma hanno trovato un muro dall’altra parte. La Juventus è venuta fuori dicendo ‘O ce lo date ora o non lo vogliamo più’. Metterlo in panchina? Se ti metti contro un calciatore perdi sempre. Lui ha obbligato la società a cederlo alla Juventus”.

