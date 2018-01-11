Graziani: "I viola devono trovare continuità. Spero in Chiesa per il futuro, ma non credo più alle bandiere.."

In occasione della'annuale edizione di Pitti Immagine, tuttomercatoweb.com ha intervistato l'ex Fiorentina e Torino Ciccio Graziani che ha parlato del campionato della Fiorentina

In occasione della'annuale edizione di Pitti Immagine, tuttomercatoweb.com ha intervistato l'ex Fiorentina e Torino Ciccio Graziani che ha parlato del campionato della Fiorentina e di Federico Chiesa. Queste le sue parole:

“La Fiorentina deve trovare continuità, il problema sono i risultati altalenanti degli ultimi tempi. Può lottare per un posto in Europa League”.

Su Chiesa:

“Non credo più alle bandiere purtroppo, oggi girano troppi soldi e interessi. Spero diventi un patrimonio per la Fiorentina, che faccia bene e che eventualmente sia venduto bene”.