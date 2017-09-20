Graziani: "Viola, ecco cosa fare a Torino. Aggredire il portatore di palla e giocare sul terzino destro..."

Ciccio Graziani ha provato ad analizzare la gara di questa sera a Radio Bruno: "La Fiorentina dovrà cercare di aggredire il portatore di palla, perchè se lasci campo ai bianconeri ti ammazzano. Le arm...

Ciccio Graziani ha provato ad analizzare la gara di questa sera a Radio Bruno: "La Fiorentina dovrà cercare di aggredire il portatore di palla, perchè se lasci campo ai bianconeri ti ammazzano. Le armi dei viola? In mezzo al campo la Juventus non ha ancora i meccanismi giusti e poi se giocherà Sturaro terzino, che è adattato, da quella parte Chiesa può metterlo davvero in difficoltà. La Fiorentina deve approfittarne. Niente da perdere? Per certi versi è vero, perchè anche una sconfitta onorevole dopo una buona prestazione potrebbe comunque essere utile per dare convinzione ai giocatori viola".