Graziani: “Torino è stata un’occasione persa dopo la vittoria con la Lazio. Roma? avversario peggiore per chiunque ora come ora”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani che è ritornato sull’espulsione di Ricci e sulla Fiorentina: “L’arbitro ha applicato il regolamento alla lettera, si è comportato bene perché non puoi fare così, Ricci ha reagito in maniera infantile e il suo comportamento con una reazione esagerata è da giallo quindi andava espulso.”

Sulla partite con la Lazio e Torino: “Una partita magistrale con la Lazio con una grande grinta e tecnica, mentre a Torino dovevi sfruttare il vantaggio e giocare con più convinzione dopo l’espulsione, invece non è successo perché la squadra ha abbassato il livello di qualità. I cambi non hanno reso e non hai portato a casa il risultato nonostante l’uomo in più. Il Torino stava giocando molto bene ed a tratti ha messo sotto i viola, ecco perché dovevi sfruttare di più quell’episodio per vincere.”

Sul mercato estivo: “Alla fine del mercato tutti eravamo contenti, poi alcuni hanno reso mentre altri meno, Arthur è fortissimo, Lopez non ha reso come a Sassuolo, Nzola sta vivendo una stagione negativa, ma non è colpa di nessuno non lo potevi sapere perché a Spezia era un giocatore da tanti gol, si credeva potesse migliorare il suo bottino”.

Sul mercato di gennaio: “Secondo me la squadra è migliorata, avevi bisogno di chi è arrivato soprattutto di Belotti, i giocatori ci sono e sono bravi, sono fiducioso verso questa squadra.”

Su Nzola: “Ha bisogno di spazio, Belotti ha bisogno di riposo perché domenica hai la Roma quindi c’è bisogno di cambiare un po’. Se lo mette vuol dire che lo ha visto bene in allenamento, è giusto puntarci e lo metterei con Beltrán in attacco visto che lo ha messo con Belotti, proporrei anche questa coppia.”

Sulla Roma: “Si tratta di una squadra di grande qualità, soprattutto in avanti, bisogna stare attenti perché la tecnica è alta e giocarci contro adesso è dura per tutti. Vediamo come escono dalla coppa le due squadre, però la Fiorentina può impensierire chiunque e lo abbiamo visto con la Lazio. Concentriamoci sulla Conference, la Roma viene dopo e lo capiremo meglio da venerdì quale sarà l’assetto dei viola.”