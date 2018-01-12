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Graziani sul riscatto di Sportiello: "La cifra è ridicola, ma Pioli deve dire se preferisce Dragowski"

Ciccio Graziani,  ospite negli studi di Radio Bruno, ha parlato anche del riscatto di Marco Sportiello: “La cifra è ridicola per il calcio di oggi, non è una spesa che ti mette spavento. Poi c’è anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 14:54
Graziani sul riscatto di Sportiello: "La cifra è ridicola, ma Pioli deve dire se preferisce Dragowski" -
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Ciccio Graziani,  ospite negli studi di Radio Bruno, ha parlato anche del riscatto di Marco Sportiello: “La cifra è ridicola per il calcio di oggi, non è una spesa che ti mette spavento. Poi c’è anche l’aspetto tecnico da considerare, che coinvolge anche Dragowski. E’ Pioli che deve decidere chi preferisce, a questo punto”.

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