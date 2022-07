Graziani su Zurkowski: “Lo terrei, è bravo. Ma se arriva uno ancora più forte alzo le mani”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Szymon Zurkowski: “Se ne arriva uno più bravo parta pure, ma questo è bravo, ha già fatto un campionato di A e pure bene, io non andrei ad arrampicarmi su altro. Poi ripeto, se arriva uno ancora più forte alzo le mani. E troviamo qualche ragazzo italiano per fargli fare il vice Biraghi, in Serie B è pieno zeppo”.