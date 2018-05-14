Graziani: "Servono investimenti per il futuro. Veretout? Brutta scena"

Graziani ha parlato ai microfoni di a Pranzo col Pentasport: " Nel calcio ci sono le giornate storte, anche quando prepari bene la gara, perché sono sicuro che la Fiorentina non sia andata in campo de...

Graziani ha parlato ai microfoni di a Pranzo col Pentasport: " Nel calcio ci sono le giornate storte, anche quando prepari bene la gara, perché sono sicuro che la Fiorentina non sia andata in campo deconcentrata. Questa squadra ha passato tanti mesi a rincorrere e alla fine ha mollato. I tifosi dovrebbero ragionare con più serenità, non c’è niente di scontato nel calcio. Non mi è piaciuto il calcione di Veretout, è stata una brutta scena in un perché ha dimostrato che in quel momento sono mancati i nervi alla squadra. Per il futuro servono dei buoni investimenti, chi lavora sul mercato dovrà essere in grado di trovare i giocatori giusti che possano fare al caso della Fiorentina”.