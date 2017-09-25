Graziani: ''Senza le parate di Sportiello ieri la viola avrebbe perso''

Intervenuto a Rtv 38 per parlare di Fiorentina-Atalanta, Ciccio Graziani dice la sua così: "Senza le parate di Marco Sportiello ieri la Fiorentina avrebbe perso. E' stato fenomenale, non solo perché h...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2017 12:40

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