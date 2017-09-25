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Graziani: ''Senza le parate di Sportiello ieri la viola avrebbe perso''

Intervenuto a Rtv 38 per parlare di Fiorentina-Atalanta, Ciccio Graziani dice la sua così: "Senza le parate di Marco Sportiello ieri la Fiorentina avrebbe perso. E' stato fenomenale, non solo perché h...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 12:40
Graziani: ''Senza le parate di Sportiello ieri la viola avrebbe perso'' -
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Intervenuto a Rtv 38 per parlare di Fiorentina-Atalanta, Ciccio Graziani dice la sua così: "Senza le parate di Marco Sportiello ieri la Fiorentina avrebbe perso. E' stato fenomenale, non solo perché ha parato il rigore, ma anche in molti altri interventi. L'Atalanta ha meritato quantomeno il pareggio".

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