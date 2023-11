Graziani: “Preoccupato per Nzola, gioca con la paura di sbagliare. Italiano dovrebbe affiancargli Beltran”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato di M’Bala Nzola, centravanti della Fiorentina che non sta riuscendo a imporsi in questi primi mesi in maglia viola: “Sono un pò preoccupato per Nzola, che quando entra in campo si nota non sia tranquillo. Per certi versi sta soffrendo la pressione di una piazza come quella di Firenze, lo vedo soffocato a livello psicologico: gioca sempre con la paura di sbagliare, cosi facendo non riesce a dare il 100% e per questo viene criticato dai tifosi. Beltran? Sono convinto, ed è tanto che lo dico anche in radio, che se Italiano decidesse di schierarlo accanto a Nzola, anche l’angolano renderebbe di piu. L’argentino legge male l’area di rigore da solo, ma è sempre troppo solo. Una difesa organizzata lo controlla senza troppe difficoltà”.