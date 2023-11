Pradè: “La sconfitta con la Lazio ci ha trafitto il cuore. Milenkovic? È una delle nostre colonne”

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato al canale ufficiale all’allenamento a porte aperte: “È quello che ci serviva. Vedere i tifosi qui è bellissimo e li ringrazio. La sconfitta con la Lazio è stata durissima, sono cose che ti trafiggono il cuore: a 4 secondi dalla fine, su calcio di rigore. Questo però ci dà energia. Ora ci aspetta la partita che per noi è la partita. Ai giocatori dico di star sereni, di non pensarci troppo che sennò si caricano troppo e di continuare a fare quello che stanno facendo. Tranne la battuta di Empoli e quella con l’Inter abbiamo sempre fatto sempre le nostre gare: la squadra si stia esprimendo e sono convinto che anche il mister lo sia”.

VIOLA PARK. “Ogni volta che entri qui dentro ti dà qualcosa di nuovo. Qualcosa di eccezionale. Il presidente Commisso e Catherine sono felicissimi, Barone va da una parte all’altra: questo ci dà casa e sono convinto che lo senta anche il tifoso che quando entra qui dentro vede qualcosa di diverso. La squadra non mi preoccupa e ci darà soddisfazioni”.

MILENKOVIC. “È una delle nostre colonne. Un pilastro per noi. Si vede da quello che ha fatto per noi e noi per lui. Ha rinunciato ad altre squadre. È uno dei nostri capitani: ha tutta la nostra fiducia e stima”.